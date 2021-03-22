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Ще дві області офіційно стануть "червоними"

Понеділок, 22 березня 2021, 17:36
Ще дві області офіційно стануть червоними

Державна комісія з надзвичайних ситуацій запроваджує з 24 березня в Київській та Сумській областях "червоний" (найвищий) рівень епідемічної небезпеки через розповсюдження хвороби Covid-19.

Джерело: міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити:

- з 00 години 00 хвилин 24 березня 2021 р. "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей та застосувати на території Київської та Сумської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки".

Деталі: Заборони, які передбачає "червона" зона:

 

Таким чином, "червоний" рівень діятиме на території 7 регіонів країни і міста Київ.

 

Передісторія: Ще 21-22 березня Міністерство охорони здоров'я додало Київську і Сумську області до списку "червоних", але це було зроблено неофіційно і відповідних обмежень на території регіонів не передбачало.

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Українська правда

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Теми: Київська областьСумська областькарантинкоронавірус
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