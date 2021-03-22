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Еще две области официально станут "красными"

Понедельник, 22 марта 2021, 17:36
Еще две области официально станут красными

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям вводит с 24 марта в Киевской и Сумской областях "красный" (наивысший) уровень эпидемической опасности из-за распространения болезни Covid-19.

Источник: министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram

Прямая речь: "Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить:

с 00 часов 00 минут 24 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности".

Детали: Запреты, которые предусматривает "красная" зона:

 

Таким образом, "красный" уровень будет действовать на территории 7 регионов страны и города Киев.

 

Предыстория: Еще 21-22 марта Министерство здравоохранения внесло Киевскую и Сумскую области в список "красных", но это было сделано неофициально и соответствующих ограничений на территории регионов не предусматривало.

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Темы: Киевская областьСумская областькарантинкоронавирус
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