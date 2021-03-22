Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Під час мітингу біля облгазу Запоріжжя сталися сутички

Понеділок, 22 березня 2021, 18:44
фото: радіо свобода

У Запоріжжі під час акції протесту при спробі мітингувальників зайти до будівлі "Запоріжгазу", що належить до "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, сталися сутички.

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: Зазначається, що близько 15 людей змогли зайти до будівлі та згодом залишили її, влаштувавши на ґанку підприємства імпровізовану трибуну. Сутички також відбувалися під час самого мітингу – одного з учасників протесту невідомі облили речовиною жовтого кольору.

Кількадесят мітингуючих заявляли про свавілля з боку працівників підприємства, зокрема, про необґрунтовані відключення від газопостачання побутових споживачів, завищені тарифи на послуги, неможливість потрапити на прийом до підприємства в разі виникнення конфліктних ситуацій тощо.

Поспілкуватися з протестувальниками вийшов голова правління "Запоріжгазу" Олег Мизик. Керівник підприємства наголосив, що в кожному випадку скарг із боку протестувальників на дії працівників компанії потрібно розбиратися індивідуально.

Під час акції протесту на вулиці біля центрального входу до будівлі "Запоріжгазу" перебувало кількадесят працівників підприємства, вдягнених у фірмові куртки компанії. На місці також чергували працівники поліції.

Нагадаємо: Фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

Теми: ЗапоріжжягазмітингиФірташ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Запоріжжя
УПЦ МП провела в ряді міст кількатисячні заходи попри пандемію
Військова застрелилася на Запорізькій АЕС
СБУ викрила сепаратистів на Запоріжжі: агітували за СРСР
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...