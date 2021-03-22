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Під час мітингу біля облгазу Запоріжжя сталися сутички

Понеділок, 22 березня 2021, 17:44
Під час мітингу біля облгазу Запоріжжя сталися сутички
фото: радіо свобода

У Запоріжжі під час акції протесту при спробі мітингувальників зайти до будівлі "Запоріжгазу", що належить до "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа, сталися сутички.

Джерело: "Радіо свобода"

Деталі: Зазначається, що близько 15 людей змогли зайти до будівлі та згодом залишили її, влаштувавши на ґанку підприємства імпровізовану трибуну. Сутички також відбувалися під час самого мітингу – одного з учасників протесту невідомі облили речовиною жовтого кольору.

Кількадесят мітингуючих заявляли про свавілля з боку працівників підприємства, зокрема, про необґрунтовані відключення від газопостачання побутових споживачів, завищені тарифи на послуги, неможливість потрапити на прийом до підприємства в разі виникнення конфліктних ситуацій тощо.

Поспілкуватися з протестувальниками вийшов голова правління "Запоріжгазу" Олег Мизик. Керівник підприємства наголосив, що в кожному випадку скарг із боку протестувальників на дії працівників компанії потрібно розбиратися індивідуально.

Під час акції протесту на вулиці біля центрального входу до будівлі "Запоріжгазу" перебувало кількадесят працівників підприємства, вдягнених у фірмові куртки компанії. На місці також чергували працівники поліції.

Нагадаємо: Фіксована річна ціна на газ для населення від газопостачальних компаній почне працювати з 1 квітня, коли втратить силу встановлена державою "стеля" у 6,99 грн за кубометр.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗапоріжжягазмітингиФірташ
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