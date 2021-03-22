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Во время митинга у облгаза Запорожья произошли столкновения

Понедельник, 22 марта 2021, 17:44
Во время митинга у облгаза Запорожья произошли столкновения
фото: радио свобода

В Запорожье во время акции протеста при попытке митингующих зайти в здание "Запорожгаза", что относится к "Региональной газовой компании" Дмитрия Фирташа, произошли столкновения.

Источник: "Радио свобода"

Детали: Отмечается, что около 15 человек смогли зайти в здание и впоследствии оставили его, устроив на крыльце предприятия импровизированную трибуну. Столкновения также происходили во время самого митинга - одного из протестующих неизвестные облили веществом желтого цвета.

Несколько митингующих заявляли о произволе со стороны работников предприятия, в частности, о необоснованных отключениях от газоснабжения бытовых потребителей, завышенные тарифы на услуги, невозможность попасть на прием к предприятию в случае возникновения конфликтных ситуаций и тому подобное.

Пообщаться с протестующими вышел председатель правления "Запорожгаза" Олег Мизик. Руководитель предприятия отметил, что в каждом случае жалоб со стороны протестующих на действия работников компании нужно разбираться индивидуально.

Во время акции протеста на улице возле центрального входа в здание "Запорожгаза" находилось несколько работников предприятия, одетых в фирменные куртки компании. На месте также дежурили работники полиции.

Напомним: Фиксированная годовая цена на газ для населения от газоснабжающих компаний начнет работать с 1 апреля, когда потеряет силу установленный государством "потолок" в 6,99 грн за кубометр.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗапорожьегазмитингиФирташ
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