Посередник ЄС повертається до Грузії для перемовин щодо виходу із кризи

Спеціальний представник Європейського союзу Крістіан Даніельсон знову поїде до Грузії для посередництва у переговорах щодо врегулювання політичної кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном. Час піти на необхідні компроміси в інтересах громадян Грузії. Посланець повернеться, щоб продовжити посередництво", - написав Мішель у Twitter.

