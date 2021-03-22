Посередник ЄС повертається до Грузії для перемовин щодо виходу із кризи

Спеціальний представник Європейського союзу Крістіан Даніельсон знову поїде до Грузії для посередництва у переговорах щодо врегулювання політичної кризи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном. Час піти на необхідні компроміси в інтересах громадян Грузії. Посланець повернеться, щоб продовжити посередництво", - написав Мішель у Twitter.

Took stock of the progress already achieved in Georgia mediation with @DanielssonEU



Time to make the necessary compromises in the interest of the citizens of Georgia 🇬🇪



Envoy will travel back to continue mediation. — Charles Michel (@eucopresident) March 22, 2021

Під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках.

Зокрема, у випадку повернення опозиції у парламент вона зможе отримати керівництво низкою комітетів, які дозволяють здійснювати контроль за роботою влади.

Натомість досягти компромісу не вдалося по двох ключових позиціях – звільнення нинішнього лідера Єдиного національного руху Ніки Мелії – (та інших політв’язнів, додають у опозиції), а також у питанні дострокових виборів.

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