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Посредник ЕС возвращается в Грузию для переговоров по выходу из кризиса

Понедельник, 22 марта 2021, 18:43

Специальный представитель Европейского союза Кристиан Даниельсон снова поедет в Грузию для посредничества в переговорах по урегулированию политического кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Подвел итоги прогресса, который уже достигнут в посредничестве Грузии с Кристианом Даниэльсоном. Время пойти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Посланник вернется, чтобы продолжить посредничество", - написал Мишель в Twitter.

Во время первого визита Даниельсона, по заявлениям грузинской оппозиции, власти пошли навстречу в нескольких важных направлениях.

В частности, в случае возвращения оппозиции в парламент она сможет получить руководство рядом комитетов, которые позволяют осуществлять контроль за работой власти.

Но достичь компромисса не удалось по двум ключевым позициям - освобождение нынешнего лидера Единого национального движения Ники Мелии - (и других политзаключенных, добавляют в оппозиции), а также в вопросе досрочных выборов.

Подробнее читайте в статье - Грузинский вызов для Запада: что мешает перемирию между партией Саакашвили и властью

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