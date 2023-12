Посредник ЕС возвращается в Грузию для переговоров по выходу из кризиса

Специальный представитель Европейского союза Кристиан Даниельсон снова поедет в Грузию для посредничества в переговорах по урегулированию политического кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Подвел итоги прогресса, который уже достигнут в посредничестве Грузии с Кристианом Даниэльсоном. Время пойти на необходимые компромиссы в интересах граждан Грузии. Посланник вернется, чтобы продолжить посредничество", - написал Мишель в Twitter.

