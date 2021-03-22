Прокуратура Криму відкрила справу проти 23 російських артистів

За процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим розпочато кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в’їзді в окупований Росією Крим.

Джерело: прокуратура АР Крим

Дослівно: "За фактом незаконного в’їзду\виїзду з\на окупований півострів 23 російських артистів, що прямували до Криму для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку.

Кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим".