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Прокуратура Криму відкрила справу проти 23 російських артистів

Понеділок, 22 березня 2021, 18:55
Прокуратура Криму відкрила справу проти 23 російських артистів

За процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим розпочато кримінальне провадження щодо 23 російських артистів, яких звинувачують у незаконному в’їзді в окупований Росією Крим.

Джерело: прокуратура АР Крим

Дослівно: "За фактом незаконного в’їзду\виїзду з\на окупований півострів 23 російських артистів, що прямували до Криму для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку.

Кримінальне провадження розпочато за зверненням голови ГО "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка. Протиправні дії зазначених громадян Російської Федерації кваліфіковано за ч. 2 ст. 332-1 КК України, досудове розслідування буде здійснюватися СУ ГУ СБУ в АР Крим".

Українська правда

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Теми: КримокупаціяРосія
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