Прокуратура Крыма возбудила дело против 23 российских артистов

По процессуальному руководству прокуратуры Автономной Республики Крым начато уголовное производство по 23 российским артистам, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым.

Источник: прокуратура АР Крым

Дословно: "По факту незаконного въезда \ выезда из \ на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив.

Уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым".