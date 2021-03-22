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Прокуратура Крыма возбудила дело против 23 российских артистов

Понедельник, 22 марта 2021, 18:55
Прокуратура Крыма возбудила дело против 23 российских артистов

По процессуальному руководству прокуратуры Автономной Республики Крым начато уголовное производство по 23 российским артистам, которых обвиняют в незаконном въезде в оккупированный Россией Крым.

Источник: прокуратура АР Крым

Дословно: "По факту незаконного въезда \ выезда из \ на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив.

Уголовное производство начато по обращению председателя ОО "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка. Противоправные действия указанных граждан Российской Федерации квалифицированы по ч. 2 ст.  332-1 УК Украины, досудебное расследование будет осуществляться СУ ГУ СБУ в АР Крым".

Украинская правда
Темы: КрымоккупацияРосcия
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