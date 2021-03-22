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У "Голосі" розкол: 6 депутатів можуть виключити із партії

Понеділок, 22 березня 2021, 20:29
У Голосі розкол: 6 депутатів можуть виключити із партії

Політрада "Голосу" попередила низку нардепів про виключення після голосування за законопроєкт №5133, який "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Джерело: нардеп Ярослав Юрчишин та пресслужба "Голосу" в коментарі "Українській правді", протокол політради, який є в розпорядженні УП

Деталі: Юрчишин розповів, що низка нардепів "Голосу" 16 березня проголосували за направлення до КСУ законопроєкту щодо порядку призначення на посади та звільнення з посад директорів НАБУ та ДБР. Нардеп наголосив, що він не підтримує законопроєкт, але хоче, щоб його розглянув Конституційний суд на предмет неконституційності, щоб отримати "висновок єдиного органу, який може дати оцінку на конституційність".

Зараз цей законопроєкт має статус "направлено на висновок Конституційного суду".

Після цього політрада на своєму засіданні обговорювала це голосування і вирішила провести перевірку причин цього голосування, а також попередила низку нардепів про вигнання, якщо вони ще раз "завдадуть шкоди партії".

На засіданні 7 присутніх одноголосно підтримали це рішення,

Дослівно з протоколу: "Попри нанесену суттєву шкоду репутації, політичним інтересам "Голосу" внаслідок голосування Соломії Бобровської, Романа Лозинського, Ольги Стефанишиної, Олександри Устінової, Володимира Цабаля, Ярослава Юрчишина "за" прийняття в цілому законопроєкту №5133/ІІ, відмовитися від персональних дисциплінарних санкцій щодо вищевказаних членів партії. У разі повторного вчинення публічних політичних дій, що грубо суперечать політичній позиції… чи завдають суттєвої шкоди репутації партії, політична рада має поставити питання про… виключення таких осіб з партії.

Звернутися до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу"… здійснити перевірку усіх обставин на предмет виявлення фактів… що можуть мати ознаки чи містити факти політичної корупції".

Деталі: У "Голосі" не повідомили про попередження, проте зазначили, що "партія не ухвалювала жодних рішень щодо виключення будь-кого з партійців".

Дослівно пресслужба партії: "Цього року партія "Голос" не ухвалювала жодних рішень щодо виключення з її лав будь-кого з партійців.

Однак, минулого тижня Політрада партії обговорювала питання підтримки деякими членами фракції в ВР провладного законопроєкту 5331, який обмежує суб’єктність НАБУ і ДБР та робить президента фактично господарем цих відомств.

Цей законопроєкт направлений до Конституційного суду разом зі "Слугами народу", депутатськими групами "За майбутнє" та "Довіра", таким чином запустивши конституційний процес, спрямований на позбавлення НАБУ і ДБР незалежності. Це — політична підтримка атаки на антикорупційні органи.

Партія систематично виступала проти збільшення повноважень президента, в тому числі в питаннях призначення голів ДБР та НАБУ. Саме тому таке голосування є порушенням послідовності позиції партії".

Upd. Один з членів "Голосу" повідомив УП, що 23 березня 10 депутатів фракції через ці події готують спільну заяву. Наразі суть заяви невідома.

Олександр Шумілін, Роман Петренко, Роман Романюк УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГолосзаконодавствоВерховна Рада
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