В "Голосе" раскол: 6 депутатов могут исключить из партии

Политсовет "Голоса" предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект №5133, который "наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии".

Источник: нардеп Ярослав Юрчишин и пресс-служба "Голоса" в комментарии "Украинской правде", протокол политсовета, который есть в распоряжении УП

Детали: Юрчишин объяснил, что ряд нардепов "Голоса" 16 марта проголосовали за направление в КСУ законопроекта о порядке назначения на должности и освобождения от должностей директоров НАБУ и ГБР. Нардеп подчеркнул, что он не поддерживает законопроект, но хочет, чтобы его рассмотрел Конституционный суд на предмет неконституционности, чтобы получить "вывод единого органа, который может дать оценку на конституционность".

Сейчас этот законопроект имеет статус "направлено на вывод Конституционного суда".

После этого политсовет на своем заседании обсуждал это голосование и решил провести проверку причин этого голосования, а также предупредил ряд нардепов об изгнании, если они еще раз "нанесут вред партии".

На заседании 7 присутствующих единогласно поддержали это решение,

Дословно из протокола: "Несмотря на нанесенный существенный ущерб репутации, политическим интересам "Голоса" в результате голосования Соломии Бобровской, Романа Лозинского, Ольги Стефанишиной, Александры Устиновой, Владимира Цабаля, Ярослава Юрчишина "за" принятие в целом законопроекта №5133, отказаться от персональных дисциплинарных санкций в отношении вышеуказанных членов партии. В случае повторного совершения публичных политических действий, которые грубо противоречат политической позиции ... или наносят существенный вред репутации партии, политический совет должен поставить вопрос об ... исключении таких лиц из партии.

Обратиться в Контрольно-ревизионную комиссию "Голоса" ... осуществить проверку всех обстоятельств на предмет выявления фактов ... которые могут иметь признаки или содержать факты политической коррупции".

Детали: В "Голосе" не сообщили о предупреждении, однако отметили, что "партия не принимала никаких решений относительно исключения кого-либо из партийцев".

Дословно пресс-служба партии: "В этом году партия "Голос" не принимала никаких решений об исключении из ее рядов кого-либо из партийцев.

Однако, на прошлой неделе Политсовет партии обсуждал вопрос поддержки некоторыми членами фракции в ВР провластного законопроекта 5331, который ограничивает субъектность НАБУ и ГБР и делает президента фактически хозяином этих ведомств.

Этот законопроект направлен в Конституционный суд вместе со "Слугами народа", депутатскими группами "За будущее" и "Доверие", таким образом запустив конституционный процесс, направленный на лишение НАБУ и ГБР независимости. Это - политическая поддержка атаки на антикоррупционные органы.

Партия систематически выступала против увеличения полномочий президента, в том числе в вопросах назначения глав ГБР и НАБУ. Именно поэтому такое голосование является нарушением последовательности позиции партии".

Upd. Один из членов "Голоса" сообщил УП, что 23 марта 10 депутатов фракции по этим событиям готовят совместное заявление. Пока суть заявление неизвестна.