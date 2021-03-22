Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Нідерланди готові заблокувати експорт вакцин AstraZeneca, якщо ЄС і Британія не домовляться

Понеділок, 22 березня 2021, 22:55

Нідерланди готові заблокувати поставки вакцини від коронавірусу AstraZeneca, якщо Велика Британія не погодиться на угоди з більш справедливого обміну вакцинами з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на представника уряду Нідерландів.

"Ми повинні уникнути переломного моменту, коли експорт у треті країни стане проблематичним через те, що експорт триває, в той час як поставки Astra на континент припиняються. Це може привести до програшного сценарію. Щоб уникнути цього, Брюссель і Лондон разом з AstraZeneca повинні піти на компроміс щодо доз, вироблених на континенті", - сказав він.

За його словами, хоча Нідерланди "в принципі", як і раніше виступають за підтримку вільного потоку вакцин через кордони, вони також прагнуть переконатися, що AstraZeneca не зловживає цією відкритістю для виконання тільки свого контракту зі Сполученим Королівством.

Відповідно до постанови про експортний контроль, запровадженої в січні і недавно продовженої до кінця червня, країни ЄС можуть блокувати поставки вакцин після запиту у Комісії висновку про те, чи представляє такий експорт ризик для замовлень ЄС.

AstraZeneca не виконала свої обіцянки щодо поставки перед ЄС.

Нагадаємо, понад половина опитаних громадян у Франції, Німеччині та Іспанії вважають, що вакцина від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, не є безпечною.

Різке зниження довіри відбувається невдовзі після того, як уряди кількох країн ЄС ненадовго призупинили або обмежили використання вакцини через проблеми зі згортанням крові.

Багато країн відновили застосування вакцини після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпечність вакцини і закликало людей приймати цей препарат.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...