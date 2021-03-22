Нідерланди готові заблокувати експорт вакцин AstraZeneca, якщо ЄС і Британія не домовляться

Нідерланди готові заблокувати поставки вакцини від коронавірусу AstraZeneca, якщо Велика Британія не погодиться на угоди з більш справедливого обміну вакцинами з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на представника уряду Нідерландів.

"Ми повинні уникнути переломного моменту, коли експорт у треті країни стане проблематичним через те, що експорт триває, в той час як поставки Astra на континент припиняються. Це може привести до програшного сценарію. Щоб уникнути цього, Брюссель і Лондон разом з AstraZeneca повинні піти на компроміс щодо доз, вироблених на континенті", - сказав він.

За його словами, хоча Нідерланди "в принципі", як і раніше виступають за підтримку вільного потоку вакцин через кордони, вони також прагнуть переконатися, що AstraZeneca не зловживає цією відкритістю для виконання тільки свого контракту зі Сполученим Королівством.

Відповідно до постанови про експортний контроль, запровадженої в січні і недавно продовженої до кінця червня, країни ЄС можуть блокувати поставки вакцин після запиту у Комісії висновку про те, чи представляє такий експорт ризик для замовлень ЄС.

AstraZeneca не виконала свої обіцянки щодо поставки перед ЄС.

Нагадаємо, понад половина опитаних громадян у Франції, Німеччині та Іспанії вважають, що вакцина від коронавірусу, розроблена AstraZeneca, не є безпечною.

Різке зниження довіри відбувається невдовзі після того, як уряди кількох країн ЄС ненадовго призупинили або обмежили використання вакцини через проблеми зі згортанням крові.

Багато країн відновили застосування вакцини після того, як минулого тижня Європейське агентство з лікарських засобів підтвердило безпечність вакцини і закликало людей приймати цей препарат.

Детальніше про це у статті: Паніка навколо AstraZeneca: чому країни ЄС відмовляються від вакцини.