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Нидерланды готовы заблокировать экспорт вакцин AstraZeneca, если ЕС и Британия не договорятся

Понедельник, 22 марта 2021, 22:55

Нидерланды готовы заблокировать поставки вакцины от коронавируса AstraZeneca, если Великобритания не согласится на сделку по более справедливому обмену вакцинами с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico со ссылкой на представителя правительства Нидерландов.

"Мы должны избежать переломного момента, когда экспорт в третьи страны станет проблематичным из-за того, что экспорт продолжается, в то время как поставки Astra на континент прекращаются. Это может привести к проигрышному сценарию. Чтобы избежать этого, Брюссель и Лондон вместе с AstraZeneca должны пойти на компромисс в отношении доз, производимых на континенте", - сказал он.

По его словам, хотя Нидерланды "в принципе" по-прежнему выступают за поддержание свободного потока вакцин через границы, они также стремились убедиться, что AstraZeneca не злоупотребляет этой открытостью для выполнения только своего контракта с Соединенным Королевством.

В соответствии с постановлением об экспортном контроле, введенным в январе и недавно продленным до конца июня, страны ЕС могут блокировать поставки вакцин после запроса у Комиссии заключения о том, представляет ли такой экспорт риск для заказов ЕС.

AstraZeneca не выполнила свои обещания по поставке перед ЕС.

Напомним, более половины опрошенных граждан во Франции, Германии и Испании считают, что вакцина от коронавируса, разработанная AstraZeneca, небезопасна.

Резкое снижение доверия происходит вскоре после того, как правительства нескольких стран ЕС ненадолго приостановили или ограничили использование вакцины из-за проблем со свертываемостью крови.

Многие страны возобновили применение вакцины после того, как на прошлой неделе Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины и призвало людей использовать этот препарат.

Подробнее об этом в статье: Паника вокруг AstraZeneca: почему страны ЕС отказываются от вакцины



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