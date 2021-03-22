Сніг та дощ: синоптики показали погоду до кінця тижня

В Україні у вівторок очікується невеликий мокрий сніг та дощ, температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Уночі у південно-східній частині та на Одещині помірний мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів; вдень в Україні, крім крайнього півдня, невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у південних областях вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві та області 23 березня вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Згідно з прогнозом, 24-25 березня у західних, північних та Вінницькій областях мінлива хмарність, без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень 2-7° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

На решті території хмарно, 24 березня вночі невеликий сніг, вдень помірний мокрий сніг та дощ (у східних областях значні опади), 25 березня вночі значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень невеликі опади; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, 24 березня в Україні, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 24-25 березня опади не очікуються. Вітер північно-східний, 24 березня вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла.

Синоптики прогнозують 26 березня на півдні, південному сході країни та місцями у центральних областях невеликий мокрий сніг, на крайньому півдні з дощем, вдень 27 березня у північно-західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 26 березня у західних та північних областях 1-6° морозу; вдень 7-12° тепла, 27 березня в західних областях місцями до 15°, 26 березня на півдні та південному сході країни 4-9° тепла.

На Київщині 26- 27 березня без опадів. Температура вночі 26 березня 1-6° морозу, 27 березня від 2° тепла до 3° морозу; вдень 7-12° тепла.