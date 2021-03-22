Снег и дождь: синоптики показали погоду до конца недели

В Украине во вторник ожидается небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Ночью в юго-восточной части и в Одесской области умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков; днем ​​в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла, в южных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​2-7° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве и области 23 марта ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 2-4° мороза, днем ​​1-3° тепла, на Киевщине ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Согласно прогнозу, 24-25 марта в западных, северных и Винницкой областях переменная облачность, без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем ​​2-7° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​0-5° мороза.

На остальной территории облачно, 24 марта ночью небольшой снег, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь (в восточных областях значительные осадки), 25 марта ночью обильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем ​​небольшие осадки; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5° тепла.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, 24 марта в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 24-25 марта осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 24 марта ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​2-7° тепла.

Синоптики прогнозируют 26 марта на юге, юго-востоке страны и местами в центральных областях небольшой мокрый снег, на крайнем юге с дождем, днем ​​27 марта в северо-западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, 26 марта в западных и северных областях 1-6° мороза; днем 7-12° тепла, 27 марта в западных областях местами до 15°, 26 марта на юге и юго-востоке страны 4-9° тепла.

На Киевщине 26-27 марта без осадков. Температура ночью 26 марта 1-6° мороза, 27 марта от 2° тепла до 3° мороза; днем 7-12° тепла.