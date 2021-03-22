Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Снег и дождь: синоптики показали погоду до конца недели

Понедельник, 22 марта 2021, 22:54
Снег и дождь: синоптики показали погоду до конца недели

В Украине во вторник ожидается небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Украинский гидрометцентр

Детали: Ночью в юго-восточной части и в Одесской области умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков; днем ​​в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла, в южных областях ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​2-7° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве и области 23 марта ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой мокрый снег и дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 2-4° мороза, днем ​​1-3° тепла, на Киевщине ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

Согласно прогнозу, 24-25 марта в западных, северных и Винницкой областях переменная облачность, без осадков, температура ночью 2-7° мороза, днем ​​2-7° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем ​​0-5° мороза.

На остальной территории облачно, 24 марта ночью небольшой снег, днем ​​умеренный мокрый снег и дождь (в восточных областях значительные осадки), 25 марта ночью обильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем ​​небольшие осадки; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​0-5° тепла.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, 24 марта в Украине, кроме западных областей, местами порывы 15-20 м/с.

В столичном регионе 24-25 марта осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 24 марта ночью местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​2-7° тепла.

Синоптики прогнозируют 26 марта на юге, юго-востоке страны и местами в центральных областях небольшой мокрый снег, на крайнем юге с дождем, днем ​​27 марта в северо-западных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, 26 марта в западных и северных областях 1-6° мороза; днем 7-12° тепла, 27 марта в западных областях местами до 15°, 26 марта на юге и юго-востоке страны 4-9° тепла.

На Киевщине 26-27 марта без осадков. Температура ночью 26 марта 1-6° мороза, 27 марта от 2° тепла до 3° мороза; днем 7-12° тепла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
погода
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
На Говерле молния убила мужчину и девочку
Сверхмощный шторм в Нидерландах: отменены сотни авиарейсов, парализовано движение транспорта
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: