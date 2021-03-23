В обласній лікарні Дніпра – найбільше тяжких COVID-хворих за час пандемії
Вівторок, 23 березня 2021, 01:33
У COVID-відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі наразі перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані 110 пацієнтів.
Джерело: коментар генерального директора лікарні Сергія Риженко, цитує Радіо Свобода
Деталі: На початку пандемії в реанімації лікарні було шість ліжок, пізніше - 15, наразі їх 25. Усі вони зайняті хворими. Також двоє людей перебувають на апаратах ШВЛ.
"Реанімації Мечникова вже не витримують", – заявив лікар.
Найближчим часом у закладі очікують ще трьох пацієнтів.
Нагадаємо:
- За майже рік з часу появи в Україні коронавірусу у Дніпропетровській області виявили майже 84 тисячі випадків коронавірусу, одужали - більше 72 тисяч, померли - понад 2 тисячі хворих.
- Наразі область знаходиться у "помаранчевій" зоні. Там за минулу добу зафіксували 455 нових хворих.