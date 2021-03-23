В обласній лікарні Дніпра – найбільше тяжких COVID-хворих за час пандемії

У COVID-відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі наразі перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані 110 пацієнтів.

Джерело: коментар генерального директора лікарні Сергія Риженко, цитує Радіо Свобода

Деталі: На початку пандемії в реанімації лікарні було шість ліжок, пізніше - 15, наразі їх 25. Усі вони зайняті хворими. Також двоє людей перебувають на апаратах ШВЛ.

"Реанімації Мечникова вже не витримують", – заявив лікар.

Найближчим часом у закладі очікують ще трьох пацієнтів.

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