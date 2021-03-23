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В обласній лікарні Дніпра – найбільше тяжких COVID-хворих за час пандемії

Вівторок, 23 березня 2021, 02:33
Ілюстративне фото, Ельдар Сарахман

У COVID-відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі наразі перебувають у тяжкому та вкрай тяжкому стані 110 пацієнтів.

Джерело: коментар генерального директора лікарні Сергія Риженко, цитує Радіо Свобода

Деталі: На початку пандемії в реанімації лікарні було шість ліжок, пізніше - 15, наразі їх 25. Усі вони зайняті хворими. Також двоє людей перебувають на апаратах ШВЛ. 

"Реанімації Мечникова вже не витримують", – заявив лікар.

Найближчим часом у закладі очікують ще трьох пацієнтів. 

Нагадаємо: 

  • За майже рік з часу появи в Україні коронавірусу у Дніпропетровській області виявили майже 84 тисячі випадків коронавірусу, одужали - більше 72 тисяч, померли - понад 2 тисячі хворих. 
  • Наразі область знаходиться у "помаранчевій" зоні. Там за минулу добу зафіксували 455 нових хворих.

Теми: Дніпрокоронавірус


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