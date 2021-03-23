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В областной больнице Днепра – больше всего тяжелых COVID-больных за время пандемии

Вторник, 23 марта 2021, 01:33
В областной больнице Днепра – больше всего тяжелых COVID-больных за время пандемии
Иллюстративное фото, Эльдар Сарахман

В COVID-отделении областной больницы имени Мечникова в Днепре сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии 110 пациентов.

Источник: комментарий генерального директора больницы Сергея Рыженко, цитирует Радио Свобода

Детали: В начале пандемии в реанимации больницы было шесть коек, позже - 15, сейчас их 25. Все они заняты больными. Также два человека находятся на аппаратах ИВЛ.

"Реанимации Мечникова уже не выдерживают", - заявил врач.

В ближайшее время в заведении ожидают еще трех пациентов.

Напомним:

  • За почти год с момента появления в Украине коронавируса в Днепропетровской области обнаружили почти 84 тысячи случаев коронавируса, выздоровели - более 72 тысяч, умерли - более 2 тысяч больных.
  • Сейчас область находится в "оранжевой" зоне. Там за минувшие сутки зафиксировали 455 новых больных.

Украинская правда

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Темы: Днепркоронавирус
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