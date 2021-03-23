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У ВООЗ вважають моральним провалом розподіл вакцин між країнами

Вівторок, 23 березня 2021, 03:28
У ВООЗ вважають моральним провалом розподіл вакцин між країнами

Розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами у Всесвітній організації охорони здоров’я назвали " катастрофічним моральним провалом".

Джерело: голова ВООЗ Тедрос Аданом під час брифінгу, цитує "Укрінформ

Пряма мова: "Я у січні казав, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не зробити термінових кроків задля забезпечення рівномірного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, що мало було зроблено для запобігання цьому".

Деталі: Аданом констатував значну різницю між кількістю зроблених щеплень у багатих та бідних країнах. 

Він вважає, що ті країни, яке вже вакцинують молодих та здорових, роблять це коштом життів медиків, літніх людей та інших груп ризику в інших державах. 

Такий шлях, за його словами, веде до "самопоразки", оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину. 

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірус
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