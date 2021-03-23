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В ВОЗ считают моральным провалом распределение вакцин между странами

Вторник, 23 марта 2021, 03:28
В ВОЗ считают моральным провалом распределение вакцин между странами

Разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами во Всемирной организации здравоохранения назвали "катастрофическим моральным провалом".

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не сделать срочные шаги для обеспечения равномерного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что мало было сделано для предотвращения этого".

Детали: Аданом констатировал значительную разницу между количеством сделанных прививок в богатых и бедных странах.

Он считает, что те страны, которые уже вакцинируют молодых и здоровых, делают это за счет жизней медиков, пожилых людей и остальных групп риска в других государствах.

Такой путь, по его словам, ведет к "самопоражению", поскольку так распространение вируса продлится дольше, а значит будет возникать больше мутаций и штаммов, что повлияет на вакцину.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирус
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