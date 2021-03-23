Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В ВОЗ считают моральным провалом распределение вакцин между странами

Вторник, 23 марта 2021, 04:28

Разрыв в количестве полученных вакцин от коронавируса между богатыми и бедными странами во Всемирной организации здравоохранения назвали "катастрофическим моральным провалом".

Источник: глава ВОЗ Тедрос Аданом во время брифинга, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Я в январе говорил, что мир окажется на грани катастрофического морального провала, если не сделать срочные шаги для обеспечения равномерного распределения вакцин. У нас есть средства для предотвращения этого провала, но шокирует то, что мало было сделано для предотвращения этого".

Детали: Аданом констатировал значительную разницу между количеством сделанных прививок в богатых и бедных странах.

Он считает, что те страны, которые уже вакцинируют молодых и здоровых, делают это за счет жизней медиков, пожилых людей и остальных групп риска в других государствах.

Такой путь, по его словам, ведет к "самопоражению", поскольку так распространение вируса продлится дольше, а значит будет возникать больше мутаций и штаммов, что повлияет на вакцину.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Митинг на Банковой: МВС обещает новые подозрения и "жесткий ответ"

В "Голосе" раскол: 6 депутатов могут исключить из партии

Новости 22 марта: работа транспорта во время карантина, "слуги" об акции в поддержку Стерненко

Венецианка дала заключение по новому проекту решения кризиса в Конституционном суде

Прокуратура Крыма возбудила дело против 23 российских артистов

инфографикаЕще две области официально станут "красными"

Все новости...
вакцинация
Путин назвал странным заявление, что Евросоюзу "Спутник" не нужен
Путин вакцинируется без камер еще и неизвестно каким препаратом
Более 10 тысяч военных вакцинировали против COVID-19
Последние новости
05:37
Пандемия: Украина на 6 позиции среди стран Европы по количеству новых больных
04:28
В ВОЗ считают моральным провалом распределение вакцин между странами
02:33
В областной больнице Днепра – больше всего тяжелых COVID-больных за время пандемии
01:45
Арестович объяснил, почему не разглашают содержание документов ТКГ
00:55
США, Канада и ЕС ввели санкции против Китая за нарушение прав меньшинств
00:24
В Британии от COVID умерло наименьшее количество людей с сентября
23:54
Снег и дождь: синоптики показали погоду до конца недели
23:28
Митинг на Банковой: МВС обещает новые подозрения и "жесткий ответ"
22:55
Нидерланды готовы заблокировать экспорт вакцин AstraZeneca, если ЕС и Британия не договорятся
22:32
У Зеленского обещают публично отчитаться о тратах на ремонт Банковой
Все новости...