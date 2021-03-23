Німеччина посилить карантин на великодні свята

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та очільники федеральних земель вирішили продовжити локдаун до 18 квітня, посиливши його на великодні свята.

Джерело: DW

Деталі: Рішення прийнято під впливом зростання кількості нових хворих на коронавірус.

Ангела Меркель вважає, що на час свят суспільне, економічне та приватне життя в країні треба обмежити так сильно, як ніколи раніше за час пандемії.

Зокрема, 1 та 3 квітня, страсний четвер та субота перед Великоднем, оголошені вихідними. Водночас, вихідні й так існували у п’ятницю та наступний після неї понеділок. Тобто німці 5 днів будуть залишатись вдома.

У рамках обмежень на цей час не будуть працювати магазини. Виключення діятиме в суботу для продуктових точок, інші чотири дні - все буде зачинено.

Окрім того, на цей період повністю заборонені масові скупчення людей у громадських місцях.

Проте відкритими будуть залишатись центри вакцинації та проведення тестів на коронавірус.

Влада закликала церкви вести богослужіння онлайн.

Повідомляється, що залишаються чинними всі заборони та обмеження, запроваджені раніше.

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