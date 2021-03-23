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Німеччина посилить карантин на великодні свята

Вівторок, 23 березня 2021, 06:18
Німеччина посилить карантин на великодні свята

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та очільники федеральних земель вирішили продовжити локдаун до 18 квітня, посиливши його на великодні свята. 

Джерело: DW

Деталі: Рішення прийнято під впливом зростання кількості нових хворих на коронавірус. 

Ангела Меркель вважає, що на час свят суспільне, економічне та приватне життя в країні треба обмежити так сильно, як ніколи раніше за час пандемії. 

Зокрема, 1 та 3 квітня, страсний четвер та субота перед Великоднем, оголошені вихідними. Водночас, вихідні й так існували у п’ятницю та наступний після неї понеділок. Тобто німці 5 днів будуть залишатись вдома. 

У рамках обмежень на цей час не будуть працювати магазини. Виключення діятиме в суботу для продуктових точок, інші чотири дні - все буде зачинено. 

Окрім того, на цей період повністю заборонені масові скупчення людей у громадських місцях. 

Проте відкритими будуть залишатись центри вакцинації та проведення тестів на коронавірус. 

Влада закликала церкви вести богослужіння онлайн. 

Повідомляється, що залишаються чинними всі заборони та обмеження, запроваджені раніше. 

Нагадаємо:

  • Посилений локдаун триває в Німеччині з 16 грудня 2020 року. Періодично його продовжують та доповнюють новими заходами.

Українська правда
Теми: карантинНімеччина
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