Німеччина посилить карантин на великодні свята
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та очільники федеральних земель вирішили продовжити локдаун до 18 квітня, посиливши його на великодні свята.
Джерело: DW
Деталі: Рішення прийнято під впливом зростання кількості нових хворих на коронавірус.
Ангела Меркель вважає, що на час свят суспільне, економічне та приватне життя в країні треба обмежити так сильно, як ніколи раніше за час пандемії.
Зокрема, 1 та 3 квітня, страсний четвер та субота перед Великоднем, оголошені вихідними. Водночас, вихідні й так існували у п’ятницю та наступний після неї понеділок. Тобто німці 5 днів будуть залишатись вдома.
У рамках обмежень на цей час не будуть працювати магазини. Виключення діятиме в суботу для продуктових точок, інші чотири дні - все буде зачинено.
Окрім того, на цей період повністю заборонені масові скупчення людей у громадських місцях.
Проте відкритими будуть залишатись центри вакцинації та проведення тестів на коронавірус.
Влада закликала церкви вести богослужіння онлайн.
Повідомляється, що залишаються чинними всі заборони та обмеження, запроваджені раніше.
Нагадаємо:
- Посилений локдаун триває в Німеччині з 16 грудня 2020 року. Періодично його продовжують та доповнюють новими заходами.