Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Германия усилит карантин на пасхальные праздники

Вторник, 23 марта 2021, 07:18

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель решили продолжить локдаун до 18 апреля, усилив его на пасхальные праздники.

Источник: DW

Детали: Решение принято под влиянием роста количества новых больных коронавирусом.

Ангела Меркель считает, что на время праздников общественную, экономическую и частную жизнь в стране надо ограничить так сильно, как никогда раньше время пандемии.

В частности, 1 и 3 апреля, страстный четверг и суббота перед Пасхой, объявлены выходными. В то же время, выходные и так существовали в пятницу и следующий после нее понедельник. То есть немцы 5 дней будут оставаться дома.

В рамках ограничений в это время не будут работать магазины. Исключение будет действовать в субботу для продуктовых точек, остальные четыре дня - все будет закрыто.

Кроме того, в этот период полностью запрещены массовые скопления людей в общественных местах.

Однако открытыми будут оставаться центры вакцинации и проведения тестов на коронавирус.

Власти призвали церкви вести богослужения онлайн.

Сообщается, что остаются в силе все запреты и ограничения, введенные ранее.

Напомним:

  • Усиленный локдаун продолжается в Германии с 16 декабря 2020 года. Периодически его продолжают и дополняют новыми мерами.

Украинская правда
Темы: карантинГермания


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

В "красных" зонах Кабмин запретил ходить по паркам и улицам без масок

видеоУволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

"Ракета" уходит от погони": в МВД напомнили мопедистам о регистрации

Все новости...
карантин
Новости 22 марта: работа транспорта во время карантина, "слуги" об акции в поддержку Стерненко
Еще две области официально станут "красными"
В Киеве не будут останавливать общественный транспорт и метро
Последние новости
15:45
Высадку и посадку на поезда в Киеве не будут ограничивать
15:36
Мининфраструктуры обсуждает с грузинской компанией концессию порта "Измаил"
15:36
Погром на Банковой: задержанного Сорда отправили под домашний арест
15:12
ДТП в Польше: водителю украинского автобуса грозит до 5 лет тюрьмы
15:02
Сторонники Навального собирают в России полумиллионный митинг
14:49
Маск уверяет, что SpaceX высадит на Марсе свои ракеты задолго до 2030 года
14:45
В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии
14:39
видеоМВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента
14:34
Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
14:18
Благотворительный "Пробег под каштанами-2021" состоится в двух форматах
Все новости...