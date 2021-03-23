Германия усилит карантин на пасхальные праздники

Канцлер Германии Ангела Меркель и главы федеральных земель решили продолжить локдаун до 18 апреля, усилив его на пасхальные праздники.

Источник: DW

Детали: Решение принято под влиянием роста количества новых больных коронавирусом.

Ангела Меркель считает, что на время праздников общественную, экономическую и частную жизнь в стране надо ограничить так сильно, как никогда раньше время пандемии.

В частности, 1 и 3 апреля, страстный четверг и суббота перед Пасхой, объявлены выходными. В то же время, выходные и так существовали в пятницу и следующий после нее понедельник. То есть немцы 5 дней будут оставаться дома.

В рамках ограничений в это время не будут работать магазины. Исключение будет действовать в субботу для продуктовых точек, остальные четыре дня - все будет закрыто.

Кроме того, в этот период полностью запрещены массовые скопления людей в общественных местах.

Однако открытыми будут оставаться центры вакцинации и проведения тестов на коронавирус.

Власти призвали церкви вести богослужения онлайн.

Сообщается, что остаются в силе все запреты и ограничения, введенные ранее.

Напомним: