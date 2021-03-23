COVID-вакцини і паспорти вакцинації продаються в даркнеті

Вакцини проти COVID-19, паспорти вакцинації і підроблені негативні тести на коронавірус продаються в даркнеті.

Джерело: ВВС

Дослівно: "Ціни варіюються від 500 до 750 доларів за дози вакцини AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm або Johnson&Johnson. Підроблені сертифікати про вакцинацію також продаються анонімними торговцями усього за 150 доларів".

Деталі: Дослідники з компанії Check Point, яка займається кібербезпекою, відстежують хакерські форуми та інші торгові майданчики з січня, коли вперше з'явилася реклама вакцин.

За їхніми словами, кількість переглянутих ними оголошень зросла більш ніж утричі і перевищила 1200.

Продавці вакцин – зі США, Іспанії, Німеччини, Франції та Росії. У даркнеті є рекламні оголошення на російською та англійською мовами.

Продавці навіть обіцяють доставити вакцину на наступний день, а також пропонують різні акції – наприклад, купити три негативних тести на COVID для мандрівників за кордон, для пошуку роботи і т.п. за ціною двох.

Дослідники Check Point також виявили, що багато продавців пропонують підроблені документи з можливістю заплатити за них криптовалютою Біткоїн, яка важко відслідковується.

За словами керівника відділу досліджень вразливості продуктів у Check Point Одеда Вануну, люди повинні розуміти, що спроби отримати вакцину, карту вакцинації або негативний результат тесту на COVID-19 неофіційними способами надзвичайно ризиковані, оскільки хакери більше зацікавлені у їхніх грошах, інформації та ідентифікаційних даних для подальшої експлуатації.

Вануну додав, що його команда придбала дозу вакцини Sinopharm у постачальника за 750 доларів в рамках свого дослідження, але ще не отримала її.

На думку представника Check Point, цей продавець був шахраєм, але інші можуть продавати або не продавати справжні вакцини.

Check Point закликає країни впровадити систему QR-коду у всій документації щодо вакцин, щоб її важче було підробити.