COVID-вакцины и паспорта вакцинации продаются в даркнете

Вакцины против COVID-19, паспорта вакцинации и поддельные отрицательные тесты на коронавирус продаются в даркнете.

Источник: ВВС

Дословно: "Цены варьируются от 500 до 750 долларов за дозы вакцины AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm или Johnson&Johnson. Поддельные сертификаты о вакцинации также продаются анонимными торговцами всего за 150 долларов".

Детали: Исследователи из компании Check Point, занимающейся кибербезопасностью, отслеживают хакерские форумы и другие торговые площадки с января, когда впервые появилась реклама вакцин.

По их словам, количество просмотренных ими объявлений увеличилось более чем втрое и превысило 1200.

Продавцы вакцин – из США, Испании, Германии, Франции и России. В даркнете есть рекламные объявления на русской и английском языках.

Продавцы даже обещают доставить вакцину на следующий день, а также предлагают различные акции – например, купить три отрицательных теста на COVID для путешественников за границу, для поиска работы и т.п. по цене двух.

Исследователи Check Point также обнаружили, что многие продавцы предлагают поддельные документы с возможностью заплатить за них трудно отслеживаемой криптовалютой Биткойн.

По словам руководителя отдела исследований уязвимостей продуктов в Check Point Одеда Вануну, люди должны понимать, что попытки получить вакцину, карту вакцинации или отрицательный результат теста на COVID-19 неофициальными способами чрезвычайно рискованы, поскольку хакеры больше заинтересованы в их деньгах, информации и идентификационных данных для дельнейшей эксплуатации.

Вануну добавил, что его команда приобрела дозу вакцины Sinopharm у поставщика за 750 долларов в рамках своего исследования, но еще не получила ее.

По мнению представителя Check Point, этот продавец был мошенником, но другие могут продавать или не продавать настоящие вакцины.

Check Point призывает страны внедрить систему QR-кода во всей документации по вакцинам, чтобы затруднить подделку.