Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда иностранцев в Украину

Кабинет министров ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа, для иностранцев при въезде в Украину.

Источник: постановление правительства от 22 марта, обнародованное на Правительственном портале, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: "Правительством внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Украины, в том числе иностранцы могут пересекать ее при наличии полиса страхования, а также ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа.

Кроме того нормирован пункт, когда сотрудники Госпогранслужбы имеют право проверять у лиц, подпадающих под самоизоляцию, установку приложения "Дій вдома".

Детали: Согласно постановлению правительства, граждане Украины, которые возвращаются домой из-за границы, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней, независимо от того, в какой зоне находится страна, откуда они въезжают. От самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 48 часов.

Не подлежат самоизоляции, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом следующие лица:

граждане Украины, которые не достигли 12 лет

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

граждане Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

Лица, въезжающие с временно оккупированного Крыма, или пересекающие линию разграничения, тоже подлежат обязательной самоизоляции, кроме определенного круга людей, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом, а именно:

лиц, не достигших 12 лет

работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, сопровождающих лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта;

А также самоизоляции не подлежат граждане Украины, которые готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной правительству территории, и имеют соответствующее приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, админграницы с временно оккупированным Крымом или линии разграничения, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения граждане Украины подлежат обсервации.

Наличие установленного приложения проверяют пограничники.

Самоизоляция или обсервация таких лиц прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.