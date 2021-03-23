Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда иностранцев в Украину

Вторник, 23 марта 2021, 09:08
Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда иностранцев в Украину

Кабинет министров ввел обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа, для иностранцев при въезде в Украину.

Источник: постановление правительства от 22 марта, обнародованное на Правительственном портале, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии УП

Прямая речь Демченко: "Правительством внесены изменения в порядок пересечения государственной границы Украины, в том числе иностранцы могут пересекать ее при наличии полиса страхования, а также ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа.

Кроме того нормирован пункт, когда сотрудники Госпогранслужбы имеют право проверять у лиц, подпадающих под самоизоляцию, установку приложения "Дій вдома".

Детали: Согласно постановлению правительства, граждане Украины, которые возвращаются домой из-за границы, должны пойти на самоизоляцию на 14 дней, независимо от того, в какой зоне находится страна, откуда они въезжают. От самоизоляции освобождаются украинцы, имеющие на руках отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не более, чем за 48 часов.

Не подлежат самоизоляции, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом следующие лица:

граждане Украины, которые не достигли 12 лет

водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

граждане Украины, которые осуществляют перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации;

Лица, въезжающие с временно оккупированного Крыма, или пересекающие линию разграничения, тоже подлежат обязательной самоизоляции, кроме определенного круга людей, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом, а именно:

лиц, не достигших 12 лет

работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, сопровождающих лиц, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего подпункта;

А также самоизоляции не подлежат граждане Украины, которые готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на подконтрольной правительству территории, и имеют соответствующее приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, админграницы с временно оккупированным Крымом или линии разграничения, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы "Вдома". В случае невозможности установления мобильного приложения граждане Украины подлежат обсервации.

Наличие установленного приложения проверяют пограничники.

Самоизоляция или обсервация таких лиц прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровграницаПограничная службакоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Кабинет министров
Правительство внесло изменения в работу Prozorro Market: как будут работать закупки
Кабмин расширил программу еОселя на всех украинцев без собственного жилья
Правительство назначило Думу главой АРМА
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: