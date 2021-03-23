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МЗС вважає ескалацією намір Росії відкрити офіс своєї партії на Донбасі

Вівторок, 23 березня 2021, 09:27
МЗС вважає ескалацією намір Росії відкрити офіс своєї партії на Донбасі

В українському міністерстві вважають, що намір Росії відкрити в ОРДЛО представництво партії "Справедлива Росія – За правду" - це черговий доказ ескалації на Донбасі.

Джерело: коментар МЗС

Дослівно: "Розглядаємо намір відкрити представництво партії "Справедлива Росія – За правду" в Донецьку та Луганську як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.

Російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями та здійснювати кроки для затягування наразі непідконтрольних Україні районів Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля".

Деталі: У МЗС відзначили, що після незаконної роздачі російських паспортів на Донбасі партії окупантів розгледіли можливість отримання політичних дивідендів.

Партія "Справедлива Росія" планує "представляти і захищати" на Донбасі "виборчі прав "громадян Росії" - мешканців тимчасово окупованих територій".

В українському міністерстві наголошують, що це грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.

Крім того, останнім часом в Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми.

Україна вже заявляла, що не визнаватиме легітимність таких голосувань.

Нагадаємо: 

  • 22 березня на сайті російської партії з'явилося повідомлення про намір відкрити офіс в окупованому Донецьку і Луганську. 

Українська правда

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Теми: ДонбасРосіяпартіїМЗС
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