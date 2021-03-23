МЗС вважає ескалацією намір Росії відкрити офіс своєї партії на Донбасі
В українському міністерстві вважають, що намір Росії відкрити в ОРДЛО представництво партії "Справедлива Росія – За правду" - це черговий доказ ескалації на Донбасі.
Джерело: коментар МЗС
Дослівно: "Розглядаємо намір відкрити представництво партії "Справедлива Росія – За правду" в Донецьку та Луганську як черговий доказ ескалації Росією ситуації в ОРДЛО.
Російська влада продовжує відкрито нехтувати Мінськими домовленостями та здійснювати кроки для затягування наразі непідконтрольних Україні районів Донбасу до свого політичного, економічного та електорального поля".
Деталі: У МЗС відзначили, що після незаконної роздачі російських паспортів на Донбасі партії окупантів розгледіли можливість отримання політичних дивідендів.
Партія "Справедлива Росія" планує "представляти і захищати" на Донбасі "виборчі прав "громадян Росії" - мешканців тимчасово окупованих територій".
В українському міністерстві наголошують, що це грубо порушує законодавство та суверенітет України, відкриває поле для фальсифікацій на російських виборах.
Крім того, останнім часом в Росії ведуться активні дискусії про організацію в ОРДЛО виборів до Держдуми.
Україна вже заявляла, що не визнаватиме легітимність таких голосувань.
Нагадаємо:
- 22 березня на сайті російської партії з'явилося повідомлення про намір відкрити офіс в окупованому Донецьку і Луганську.