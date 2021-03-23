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МИД считает эскалацией намерение России открыть офис своей партии на Донбассе

Вторник, 23 марта 2021, 10:27

В украинском министерстве считают, что намерение России открыть в ОРДЛО представительство партии "Справедливая Россия - За правду" - это очередное доказательство эскалации на Донбассе.

Источник: комментарий МИД

Дословно: "Рассматриваем намерен открыть представительство партии "Справедливая Россия - За правду" в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.

Российские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле".

Детали: В МИД отметили, что после незаконной раздачи российских паспортов на Донбассе партии оккупантов разглядели возможность получения политических дивидендов.

Партия "Справедливая Россия" планирует "представлять и защищать" на Донбассе "избирательные права" граждан России" - жителей временно оккупированных территорий".

В украинском министерстве отмечают, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, а также открывает поле для фальсификаций на российских выборах.

Кроме того, в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму.

Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований.

Напомним:

  • 22 марта на сайте российской партии появилось сообщение о намерении открыть офис в оккупированном Донецке и Луганске.

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcияпартииМИД


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