МИД считает эскалацией намерение России открыть офис своей партии на Донбассе
В украинском министерстве считают, что намерение России открыть в ОРДЛО представительство партии "Справедливая Россия - За правду" - это очередное доказательство эскалации на Донбассе.
Источник: комментарий МИД
Дословно: "Рассматриваем намерен открыть представительство партии "Справедливая Россия - За правду" в Донецке и Луганске как очередное доказательство эскалации Россией ситуации в ОРДЛО.
Российские власти продолжают открыто пренебрегать минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания пока неподконтрольных Украине районов Донбасса в свое политическое, экономическое и электоральное поле".
Детали: В МИД отметили, что после незаконной раздачи российских паспортов на Донбассе партии оккупантов разглядели возможность получения политических дивидендов.
Партия "Справедливая Россия" планирует "представлять и защищать" на Донбассе "избирательные права" граждан России" - жителей временно оккупированных территорий".
В украинском министерстве отмечают, что это грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, а также открывает поле для фальсификаций на российских выборах.
Кроме того, в последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму.
Украина уже заявляла, что не признает легитимность таких голосований.
Напомним:
- 22 марта на сайте российской партии появилось сообщение о намерении открыть офис в оккупированном Донецке и Луганске.