Росія хоче разом із Китаєм боротися з "домінуванням" Заходу

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що Росія та Китай повинні мобілізувати однодумців у відстоюванні принципів міжнародного права і Статуту ООН, які "ігнорує Захід".

Джерело: Лавров на переговорах із головою МЗС КНР Ван І у вівторок, ТАСС

Пряма мова Лаврова: "Як ви зазначили, ситуація в світі простішою не стає. Вона все більше і більше характеризується спробами наших західних колег усіма правдами і неправдами забезпечити своє домінування, ігноруючи об'єктивний хід історії, відповідно до якого формується багатополярний світовий устрій.

Звісно, нам потрібно мобілізувати однодумців у відстоюванні справедливості, у відстоюванні принципів Статуту ООН, які, як я вже говорив, наші західні колеги усі взагалі ігнорують і намагаються винаходити свої власні правила, які потім нав'язуються всім іншим".

Деталі: Сергій Лавров підтримав Ван І в тому, щоб використовувати співпрацю для зміцнення позицій РФ і КНР на світовій арені.

Після переговорів міністр закордонних справ РФ заявив, що він і голова МЗС Китаю "обговорили шляхи подальшого просування практичної кооперації в умовах нанявних епідеміологічних обмежень, а особливу увагу приділили питанням підготовки російсько-китайських контактів на найвищому та високому рівнях".

Лавров зазначив, що лідери РФ і Китаю Володимир Путін і Сі Цзіньпін планують прийняти спільну заяву з нагоди 20-річчя підписання Договору про добросусідство, дружбу і співпрацю, який автоматично продовжується на наступний п'ятирічний період.

Він передав китайським партнерам проект спільної заяви Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна.