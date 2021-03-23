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Россия хочет вместе с Китаем бороться с "доминированием" Запада

Вторник, 23 марта 2021, 10:09
Россия хочет вместе с Китаем бороться с доминированием Запада
ТАСС

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права и Устава ООН, которые "игнорирует Запад".

Источник: Лавров на переговорах с главой МИД КНР Ван И во вторник, ТАСС

Прямая речь Лаврова: "Как вы упомянули, ситуация в мире проще не становится. Она все больше и больше характеризуется попытками наших западных коллег всеми правдами и неправдами обеспечить свое доминирование, игнорируя объективный ход истории, в соответствии с которым формируется многополярное мироустройство. 

Конечно, нам нужно мобилизовывать единомышленников в отстаивании справедливости, в отстаивании принципов Устава ООН, которые, как я уже говорил, наши западные коллеги все вообще игнорируют и пытаются изобретать свои собственные правила, которые потом навязываются всем остальным".

Детали: Сергей Лавров поддержал Ван И в том, чтобы использовать сотрудничество для укрепления позиций РФ и КНР на мировой арене.

После переговоров министр иностранных дел РФ заявил, что он и глава МИД Китая "обсудили пути дальнейшего продвижения практической кооперации в условиях существующих эпидемиологических ограничений, а особое внимание уделили вопросам подготовки российско-китайских контактов на высшем и высоком уровнях". 

Лавров отметил, что лидеры РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин планируют принять совместное заявление по случаю 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который автоматически продлевается на очередной пятилетний срок.

Он передал китайским партнерам проект совместного заявления Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Темы: РосcияКитаймеждународные отношенияООН
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