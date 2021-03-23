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СБУ на Харківщині затримала бойовика "ЛНР"

Вівторок, 23 березня 2021, 11:21

На Харківщині бойовика терористичної організації "ЛНР" затримали контррозвідники Служби безпеки України.

Джерело: Пресслужба СБУ

Дослівно: "Громадянин України за власною ініціативою розпочав співробітництво з російсько-терористичними військами, які окупували частину території Донбасу.

У складі незаконного збройного формування так званого "народного ополчения Донбасса" він залякував мирне населення тимчасово окупованої Луганщини, а також брав активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України та інших українських військових формувань, задіяних у проведенні АТО/ООС".

Деталі: Під час одного з нападів на позиції українських військових бойовик зазнав поранення, пройшов лікування на території країни-агресора і вирішив залишитися в Росії, розраховуючи отримати російське громадянство.

Замість паспорта РФ він отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками. Після відбуття покарання повернувся в Україну.

У ході проведення обшуку за місцем проживання зловмисника у передмісті Харкова виявлено та вилучено бойові гранати РГД-5 та РГО з запалами.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення можливих розвідувальних чи підривних спрямувань бойовика.

Українська правда
Теми: Харківська областьСБУ


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