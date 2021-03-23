Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ в Харьковской области задержала боевика "ЛНР"

Вторник, 23 марта 2021, 10:21
СБУ в Харьковской области задержала боевика ЛНР

В Харьковской области боевика террористической организации "ЛНР" задержали контрразведчики Службы безопасности Украины.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшие часть территории Донбасса.

В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС".

Детали: Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство.

Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками.  После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова обнаружено и изъято боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможных разведывательных или подрывных устремлений боевика.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Харьковская область
Россияне трижды обстреляли Волчанск за ночь, есть раненый
На Харьковщине сняли запрет на культурно-развлекательные мероприятия
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: