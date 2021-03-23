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СБУ в Харьковской области задержала боевика "ЛНР"

Вторник, 23 марта 2021, 11:21

В Харьковской области боевика террористической организации "ЛНР" задержали контрразведчики Службы безопасности Украины.

Источник: Пресс-служба СБУ

Дословно: "Гражданин Украины по собственной инициативе начал сотрудничество с российско-террористическими войсками, оккупировавшие часть территории Донбасса.

В составе незаконного вооруженного формирования так называемого "народного ополчения Донбасса" он запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины и других украинских военных формирований, задействованных в проведении АТО/ООС".

Детали: Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик получил ранение, прошел лечение на территории страны-агрессора и решил остаться в России, рассчитывая получить российское гражданство.

Вместо паспорта РФ он получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками.  После отбытия наказания вернулся в Украину.

В ходе проведения обыска по месту жительства злоумышленника в пригороде Харькова обнаружено и изъято боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалом.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможных разведывательных или подрывных устремлений боевика.

Украинская правда
Темы: Харьковская областьСБУ


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