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Держсекретар США: "Північний потік-2" може підірвати інтереси України

Вівторок, 23 березня 2021, 10:23

Держсекретар США Ентоні Блінкен має намір обговорити в Брюсселі зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом будівництво "Північного потоку-2", нагадавши йому про санкції і загрози трубопроводу.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Блінкен заявив у вівторок під час свого першого візиту в штаб-квартиру НАТО перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу.

"Я дуже очікую зустрічі з моїм німецьким колегою… Я очікую, що "Північний потік-2" буде обговорюватись під час цієї розмови", - повідомив держсекретар США.

Він нагадав, що президент Байден вважає газогін поганою ідеєю, що, серед іншого, потенційно може підірвати інтереси України та інших країн.

"Президент Байден дуже чітко сказав, що, на його думку, газогін є поганою ідеєю – поганою для Європи, поганою для США. Зрештою, він суперечить власним цілям ЄС щодо енергетики та безпеки. Він потенційно може підірвати інтереси України, Польщі та кількох інших близьких партнерів чи союзників", - заявив Ентоні Блінкен.

"Я впевнений, що у мене буде можливість знову підкреслити це, включно (нагадати. – ЄП) про закон у США, який вимагає від нас запроваджувати санкції проти компаній, залучених до зусиль із завершення трубопроводу", - додав він.

В середині березня на слуханнях у комітеті із закордонних справ Блінкен заявив, що Сполучені Штати продовжать вживати заходів, аби не допустити завершення будівництва російського газопроводу.

Пізніше Держдеп США нагадав про можливість застосування санкцій проти компаній, які беруть участь у завершенні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Теми: Північний потік-2США
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