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Госсекретарь США: "Северный поток-2" может подорвать интересы Украины

Вторник, 23 марта 2021, 10:23

Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить в Брюсселе со своим немецким коллегой Хайко Маасом строительство "Северного потока-2", напомнив ему о санкциях и угрозах трубопровода.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Блинкен заявил во вторник во время своего первого визита в штаб-квартиру НАТО перед встречей министров иностранных дел Альянса.

"Я очень жду встречи с моим немецким коллегой... Я ожидаю, что "Северный поток-2" будет обсуждаться во время этого разговора", - сообщил госсекретарь США.

Он напомнил, что президент Байден считает газопровод плохой идеей, что, среди прочего, потенциально может подорвать интересы Украины и других стран.

"Президент Байден очень четко сказал, что, по его мнению, газопровод является плохой идеей - плохой для Европы, плохой для США. В конце концов, он противоречит собственным целям ЕС по энергетике и безопасности. Он потенциально может подорвать интересы Украины, Польши и ряда других близких партнеров или союзников", - заявил Энтони Блинкен.

"Я уверен, что у меня будет возможность вновь подчеркнуть это, в том числе (напомнить. – Ред.) о законе в США, который требует от нас вводить санкции против компаний, вовлеченных в усилия по завершению трубопровода", - добавил он.

В середине марта на слушаниях в комитете по иностранным делам Блинкен заявил, что Соединенные Штаты продолжат принимать меры, чтобы не допустить завершения строительства российского газопровода.

Позже Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2".

Темы: Северный поток-2США
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