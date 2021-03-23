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Цікаве кіно на свято: в Україні стартує "марафон фільмів" до Дня незалежності

Вівторок, 23 березня 2021, 12:32

Державне агентство України з питань кіно розпочинає так званий марафон фільмів до 30-ї річниці Дня незалежності. Його суть полягає в тому, щоб українці протягом часу, що лишився до свята, обрали найкращі українські фільми, а Держкіно покаже їх у серпні в кінотеатрах по всій країні.

Джерело: сайт агентства

Дослівно: "Зараз ми пропонуємо тобі обрати своє кіно: ті українські фільми, які ти хотів би побачити на екранах кінотеатрів у тридцятий День народження нашої країни.

Голосуй за улюблені українські фільми, які ти хотів би подивитись у кіно на річницю Незалежності!

Опитування триватиме до кінця липня. Стрічки, які ви виберете, вийдуть на екрани кінотеатрів у серпні, до 30-ї річниці Незалежності України".

Деталі: Для участі в опитуванні треба зареєструватись через свій аккаунт Google або Facebook на спеціально створеній для цього веб-сторінці.

Оскільки наведені там списки фільмів є далеко не повними, більше інформації можна знайти у каталозі Держкіно.

Українська правда
Теми: кіносвяткування


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