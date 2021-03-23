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Интересное кино на праздник: в Украине стартует "марафон фильмов" ко Дню независимости

Вторник, 23 марта 2021, 12:32
Фото: freepik.com

Государственное агентство Украины по вопросам кино начинает так называемый марафон фильмов к 30-й годовщине Дня независимости. Его суть заключается в том, чтобы украинцы в период времени, оставшегося до праздника, выбрали лучшие украинские фильмы, а Госкино покажет их в августе в кинотеатрах по всей стране.

Источник: сайт агентства

Дословно: "Сейчас мы предлагаем тебе выбрать свое кино: те украинские фильмы, которые ты хотел бы увидеть на экранах кинотеатров в тридцатый День рождения нашей страны.

Голосуй за любимые украинские фильмы, которые ты хотел бы посмотреть в кино на годовщину Независимости!

Опрос будет длиться до конца июля. Ленты, которые вы выберете, выйдут на экраны кинотеатров в августе, к 30-й годовщине Независимости Украины".

Детали: Для участия в опросе необходимо зарегистрироваться через свой аккаунт Google или Facebook на специально созданной для этого веб-странице.

Поскольку приведенные там списки фильмов далеко не полные, больше информации можно найти в каталоге Госкино.

Украинская правда
Темы: кинопразднования


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