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У київському метро вперше за допомогою дефібрилятора врятували людину

Вівторок, 23 березня 2021, 11:49
У київському метро вперше за допомогою дефібрилятора врятували людину
Фото метро

У столичному метрополітені вперше за допомогою дефібрилятора врятували життя 56-річного чоловіка.

Джерело: КП "Київський метрополітен", Христина Ярмоліна у Facebook, поліція Києва

Дослівно метрополітен: "Учора (22 березня – ред.) вперше з допомогою дефібрилятора вдалося врятувати життя пасажира столичної підземки. Випадок трапився близько 9-ї ранку на станції "Палац спорту". Обладнання застосував працівник Управління поліції в метрополітені, який цього дня працював на станції".

Деталі: За словами Ярмоліної, чоловіка після успішної реанімації поліцейським доставили в кардіологічний корпус Олександрівської лікарні.

Вона додала, що через 10 годин з моменту події пацієнт уже орієнтувався в часі, просторі, власній особі і не мав проявів неврологічного дефіциту.

Ярмоліна пояснила, що це сталося завдяки тому, що чоловікові вчасно і правильно надали невідкладну допомогу.

У поліції додали, що врятував чоловіка правоохоронець Олександр Рашевський.

Поліцейський розповів, що проводив серцево-легеневу реанімацію упродовж 20 хв, доки не прибули медики.

Він додав, що навички застосування дефібрилятора отримав на  курсах з надання першої домедичної підготовки і що свій вчинок не вважає героїзмом. 

 
Рятівник з метро

Дефібрилятори у столичному метро з’явилися у травні 2020 року. Вони є на кожній станції.

За даними пресслужби підземки, у 2020 році обладнання використовувалося 10 разів. У 2021 – шість.

Дефібрилятори знаходяться у касових залах станцій метро, а також на платформах станцій "Лісова", "Дарниця", "Арсенальна", "Хрещатик", "Театральна", "Вокзальна", "Політехнічний інститут", "Шулявська", "Святошин", "Академмістечко", "Почайна", "Контрактова площа", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Олімпійська", "Лук’янівська", "Золоті ворота", "Палац спорту" та "Осокорки".

Українська правда

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Теми: Київметро
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