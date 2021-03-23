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В киевском метро впервые с помощью дефибриллятора спасли человека

Вторник, 23 марта 2021, 12:49
Фото метро

В столичном метрополитене впервые с помощью дефибриллятора спасли жизнь 56-летнего мужчины.

Источник: КП "Киевский метрополитен", Кристина Ярмолина в Facebook, полиция Киева

Дословно метрополитен: "Вчера (22 марта – ред.) впервые с помощью дефибриллятора удалось спасти жизнь пассажира столичной подземки. Случай произошел около 9 утра на станции "Дворец спорта". Оборудование применил работник Управления полиции в метрополитене, который в этот день работал на станции".

Детали: По словам Ярмолиной, мужчину после успешной реанимации полицейским доставили в кардиологический корпус Александровской больницы.

Она добавила, что через 10 часов с момента происшествия пациент уже ориентировался во времени, пространстве, собственной личности и не имел проявлений неврологического дефицита.

Ярмолина объяснила, что это произошло благодаря тому, что мужчине вовремя и правильно оказали неотложную помощь. 

В полиции добавили, что спас мужчину Александр Рашевский.

Полицейский рассказал, что проводил сердечно-легочную реанимацию в течение 20 мин, пока не прибыли медики.

Он добавил, что навыки применения дефибриллятора получил на курсах по оказанию первой домедицинской подготовки и свой поступок не считает героизмом.

 
Полицейский, который спас мужчину 

Дефибрилляторы в столичном метро появились в мае 2020 года. Они есть на каждой станции.

По данным прессслужбы подземки, в 2020 году оборудования использовалось 10 раз. В 2021 – шесть.

Дефибрилляторы находятся в кассовых залах станций метро, ​​а также на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта" и "Осокорки".

Украинская правда
Темы: Киевметро


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