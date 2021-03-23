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В Україні прогнозують мокрий сніг і до 12° морозу

Вівторок, 23 березня 2021, 12:04
В Україні прогнозують мокрий сніг і до 12° морозу

В Україні найближчими днями прогнозують помірні опади, місцями ожеледь і до 12° морозу.

Джерело: Інтерфакс-Україна із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Найближчої доби, 24 березня, прохолодне повітря, що надходить із півночі Європи, охопить більшу частину території України, а в південно-східній половині погоду з опадами визначатимуть атмосферні фронти.

 

У середу в західних, північних, Вінницькій областях, вночі та на півдні країни - без істотних опадів. На решті території – невеликий сніг, удень із дощем, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях удень помірні опади.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у центральних і східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на заході країни до 9° морозу, в східних областях близько 0, вдень 1-6° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві – без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3 морозу, вдень 4-6° тепла.

У четвер, 25 березня, в західних, північних та Вінницькій областях - без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу.

 

На решті території України вночі значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень невеликий мокрий сніг і дощ; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві – без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 6-8° тепла.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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