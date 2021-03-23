Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине прогнозируют мокрый снег и до 12° мороза

Вторник, 23 марта 2021, 12:04
В Украине прогнозируют мокрый снег и до 12° мороза

В Украине в ближайшие дни прогнозируют умеренные осадки, местами гололед и до 12° мороза.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ближайшие сутки, 24 марта, прохладный воздух, поступающий с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, а в юго-восточной половине погоду с осадками будут определять атмосферные фронты.

 

В среду в западных, северных, Винницкой областях, ночью и на юге страны - без существенных осадков.  На остальной территории – небольшой снег, днем с дождем, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях днем умеренные осадки.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.  Температура ночью 1-6° мороза, на западе страны до 9° мороза, в восточных областях около 0°, днем 1-6° тепла;  в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве - без существенных осадков.  Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днем 4-6° тепла.

В четверг, 25 марта, в западных, северных и Винницкой областях - без существенных осадков;  температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

 

На остальной территории Украины ночью обильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем небольшой мокрый снег и дождь;  температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве - без существенных осадков.  Ветер северо-восточный, 7-10 м/с.  Температура ночью 3-5° мороза, днем 6-8° тепла.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
погода
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: