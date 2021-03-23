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В Украине прогнозируют мокрый снег и до 12° мороза

Вторник, 23 марта 2021, 13:04

В Украине в ближайшие дни прогнозируют умеренные осадки, местами гололед и до 12° мороза.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В ближайшие сутки, 24 марта, прохладный воздух, поступающий с севера Европы, охватит большую часть территории Украины, а в юго-восточной половине погоду с осадками будут определять атмосферные фронты.

 

В среду в западных, северных, Винницкой областях, ночью и на юге страны - без существенных осадков.  На остальной территории – небольшой снег, днем с дождем, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях днем умеренные осадки.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.  Температура ночью 1-6° мороза, на западе страны до 9° мороза, в восточных областях около 0°, днем 1-6° тепла;  в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 3-8° мороза.

В Киеве - без существенных осадков.  Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днем 4-6° тепла.

В четверг, 25 марта, в западных, северных и Винницкой областях - без существенных осадков;  температура ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла, в Карпатах ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

 

На остальной территории Украины ночью обильные осадки преимущественно в виде мокрого снега, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем небольшой мокрый снег и дождь;  температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве - без существенных осадков.  Ветер северо-восточный, 7-10 м/с.  Температура ночью 3-5° мороза, днем 6-8° тепла.

Темы: погода


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