Киевского стоматолога подозревают в разбое, мошенничестве и покушении на убийство

Столичного врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тыс. гривен.

Источник: Киевская прокуратура в Facebook

Детали: Прокуратура сообщила о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в покушении на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении правоохранителя.

В ходе расследования установлено, что с мая 2019 по сентябрь 2020 года врач вводил пациентов в заблуждение, сообщая им ложную информацию относительно необходимого объема лечения. Таким образом злоумышленник выманил около 400 тысяч гривен у своих пациентов.

Кроме того, в марте 2020 года стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тысяч гривен.

Также в июне 2020 года мужчина под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательным состоянием, он завладел деньгами и материальными ценностями последней на 63 тысячи гривен.

Кроме того, врач подозревается в покушении на убийство 70-летней женщины, подключив к ней электрические провода.

Подозреваемый - уроженец Черниговской области. Ему сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Во время судебного заседания мужчина угрожал прокурору.

В прокуратуре сообщили также, что сейчас на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении стоматолога по фактам совершения других тяжких преступлений.