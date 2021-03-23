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У громадському транспорті Вроцлава показуватимуть ролики про Україну

Вівторок, 23 березня 2021, 12:17
У громадському транспорті Вроцлава показуватимуть ролики про Україну

У громадському транспорті Вроцлава почали транслювати відеоролики про цікаві місця України польською мовою.

Про це повідомила активістка української громади Наталія Панченко, продюсер медіапроєкту Ukraїner на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

"Відтепер на понад 1000 екранів у 400 одиницях міського транспорту (трамваї та автобуси) жителі цього міста щодня дивляться наші відео Ukrainer po polsku про Україну", - розповіла вона.

"От прямо зараз ви читаєте цей пост, а у Вроцлаві хтось, їдучи на роботу чи просто у справах, сидить у міському транспорті й дивиться дорогою ролик про острів Хортиця та музей судноплавства або про село Крива Лука, що на Донеччині, чи про Тустань, або якраз про архітектуру Харкова. Не знаю, який саме ролик в цю мить на екрані. Але він точно про Україну. І він точно не залишить байдужим", - додала активістка.

Раніше Панченко повідомляла, що з жовтня минулого року аналогічні відеоролики почали транслювати у громадському транспорті Варшави. Угоду про показ роликів підписано між медіапроєктом Ukraїner та польською компанією AMS S.A., яка створює та надає відеоконтент для трансляції у громадському транспорті.

Панченко додала, що "ось так виглядає на практиці культурна дипломатія, приблизно так діє у всьому світі soft power".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаУкраїнатранспорт
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