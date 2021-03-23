Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В общественном транспорте Вроцлава будут показывать ролики об Украине

Вторник, 23 марта 2021, 12:17
В общественном транспорте Вроцлава будут показывать ролики об Украине

В общественном транспорте Вроцлава начали транслировать видеоролики об интересных местах Украины на польском языке.

Об этом сообщила активистка украинской общины Наталия Панченко, продюсер медиапроекта Ukraїner на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Отныне на более чем 1000 экранов в 400 единицах транспорта (трамваи и автобусы) жители этого города ежедневно смотрят наши видео Ukrainer po polsku об Украине", - рассказала она.

"Вот прямо сейчас вы читаете этот пост, а во Вроцлаве кто-то, едя на работу или просто по делам, сидит в городском транспорте и смотрит ролик об острове Хортица и музее судоходства или о селе Кривая Лука, что в Донецкой области, или о Тустани, или об архитектуре Харькова. Не знаю, какой именно ролик в этот момент на экране. Но он точно об Украине. И он точно не оставит равнодушным", - добавила активистка.

Ранее Панченко сообщала, что с октября прошлого года аналогичные видеоролики начали транслировать в общественном транспорте Варшавы. Соглашение о показе роликов подписано между медиапроектом Ukraїner и польской компанией AMS S.A., которая создает и предоставляет видеоконтент для трансляции в общественном транспорте

Панченко добавила, что "вот так выглядит на практике культурная дипломатия, примерно так действует во всем мире мягкая сила".

Темы: ПольшаУкраинатранспорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Польша
Польша предоставит инфраструктуру для обучения украинцев на F-16
Сейм Польши одобрил резолюцию о Волынской трагедии: Примирение должно включать признание вины
Свитолина обыграла первую ракетку мира и вышла в полуфинал Уимблдона
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: