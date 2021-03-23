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В общественном транспорте Вроцлава будут показывать ролики об Украине

Вторник, 23 марта 2021, 13:17

В общественном транспорте Вроцлава начали транслировать видеоролики об интересных местах Украины на польском языке.

Об этом сообщила активистка украинской общины Наталия Панченко, продюсер медиапроекта Ukraїner на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

"Отныне на более чем 1000 экранов в 400 единицах транспорта (трамваи и автобусы) жители этого города ежедневно смотрят наши видео Ukrainer po polsku об Украине", - рассказала она.

"Вот прямо сейчас вы читаете этот пост, а во Вроцлаве кто-то, едя на работу или просто по делам, сидит в городском транспорте и смотрит ролик об острове Хортица и музее судоходства или о селе Кривая Лука, что в Донецкой области, или о Тустани, или об архитектуре Харькова. Не знаю, какой именно ролик в этот момент на экране. Но он точно об Украине. И он точно не оставит равнодушным", - добавила активистка.

Ранее Панченко сообщала, что с октября прошлого года аналогичные видеоролики начали транслировать в общественном транспорте Варшавы. Соглашение о показе роликов подписано между медиапроектом Ukraїner и польской компанией AMS S.A., которая создает и предоставляет видеоконтент для трансляции в общественном транспорте

Панченко добавила, что "вот так выглядит на практике культурная дипломатия, примерно так действует во всем мире мягкая сила".

Темы: ПольшаУкраинатранспорт


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