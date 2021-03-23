У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

На аеродромі під Калугою в РФ розбилися три члени екіпажу бомбардувальника Ту-22М3 при позаштатному спрацьовуванні катапульти.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми несумісні з життям".

Деталі: Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродром направлено комісію ВКС Росії.

У свою чергу інформоване джерело повідомило, що загинули командир полку і двоє його підлеглих. Співрозмовник агентства не уточнив імен і звань загиблих.

Спрацювала так звана "командирська катапульта" - коли однією кнопкою катапультується весь екіпаж, додало джерело.