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У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Вівторок, 23 березня 2021, 13:39

На аеродромі під Калугою в РФ розбилися три члени екіпажу бомбардувальника Ту-22М3 при позаштатному спрацьовуванні катапульти.

Джерело: Інтерфакс із посиланням на Міноборони РФ

Дослівно: "Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми несумісні з життям".

Деталі: Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродром направлено комісію ВКС Росії.

У свою чергу інформоване джерело повідомило, що загинули командир полку і двоє його підлеглих. Співрозмовник агентства не уточнив імен і звань загиблих.

Спрацювала так звана "командирська катапульта" - коли однією кнопкою катапультується весь екіпаж, додало джерело.

Теми: Росіяавіа


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