У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти
Вівторок, 23 березня 2021, 13:39
На аеродромі під Калугою в РФ розбилися три члени екіпажу бомбардувальника Ту-22М3 при позаштатному спрацьовуванні катапульти.
Джерело: Інтерфакс із посиланням на Міноборони РФ
Дослівно: "Через недостатню висоту для розкриття парашутів три члени екіпажу при приземленні отримали травми несумісні з життям".
Деталі: Для проведення технічного обстеження літака і встановлення причин події на аеродром направлено комісію ВКС Росії.
У свою чергу інформоване джерело повідомило, що загинули командир полку і двоє його підлеглих. Співрозмовник агентства не уточнив імен і звань загиблих.
Спрацювала так звана "командирська катапульта" - коли однією кнопкою катапультується весь екіпаж, додало джерело.