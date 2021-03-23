В России экипаж бомбардировщика погиб из-за ошибочно сработавшей катапульты

На аэродроме под Калугой в РФ разбились три члена экипажа дальнего бомбардировщика Ту-22М3 при нештатном срабатывании катапульты.

Источник: Интерфакс со ссылкой на Минобороны РФ

Дословно: "Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили травмы несовместимые с жизнью".

Детали: Для проведения технического обследования самолета и установления причин происшествия на аэродром направлена комиссия ВКС России.

В свою очередь информированный источник сообщил, что погибли командир полка и двое его подчиненных. Собеседник агентства не уточнил имен и званий погибших.

Сработала так называемая "командирская катапульта" – когда одной кнопкой катапультируется весь экипаж, добавил источник.