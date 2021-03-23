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Звільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

Вівторок, 23 березня 2021, 12:56
Звільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

Звільнили поліцейського, який застосував силу до відвідувачки київського супермаркету; його начальника позбавили посади.

Джерело: Національна поліція, відео пабліка "Київ оперативний"

Деталі: Напередодні у засобах масової інформації з’явилася публікація з відео, де працівник поліції охорони у супермаркеті застосував силу до жінки, яка у торговому залі відмовлялася одягнути маску.

Як видно із відео, під час суперечки жінка почала робити відеозапис на телефон, поліцейський відбирає у неї мобільний. Жінка перша б’є правоохоронця, але в процесі штовханини отримує кілька ударів по обличчю від поліцейського і в результаті падає.

Дослівно поліція: "Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправданими. Тому за цим фактом призначено службове розслідування. Поліцейського, який застосував силу до відвідувачки супермаркету, звільнено. Також  знято з посади його безпосереднього керівника та оголошено догану начальнику столичного управління поліції охорони.

Проведення ретельної перевірки подій у супермаркеті доручено співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції".

Українська правда

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Теми: поліціяКиїв
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