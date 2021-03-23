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Уволен полицейский, избивший женщину в супермаркете Киева

Вторник, 23 марта 2021, 13:56

Уволен полицейский, который применил силу к посетительнице киевского супермаркета, его начальника лишили должности.

Источник: Национальная полиция, видео паблика "Киев оперативный"

Детали: Накануне в средствах массовой информации появилась публикация с видео, где сотрудник полиции охраны в супермаркете применил силу к женщине, которая в торговом зале отказывалась одеть маску.

Как видно на видео, во время спора женщина начала делать запись на телефон, полицейский отбирает у нее мобильный. Женщина первая бьет полицейского, но в процессе стычки получает несколько ударов по лицу от полицейского и в результате падает.

Дословно полиция: "Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование. Полицейский, который применил силу к посетительнице супермаркета, уволен. Также снят с должности его непосредственный руководитель и объявлен выговор начальнику столичного управления полиции охраны.

Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции".

Украинская правда
Темы: полицияКиев


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