Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами

Вівторок, 23 березня 2021, 13:12

Спікер парламенту Словаччини, голова руху "Ми – родина" Борис Коллар пригрозив вийти з коаліції, якщо партнери між собою не домовляться.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Ситуацію в коаліції Коллар назвав хаосом і цирком.

Лідер руху "Ми - родина" додав, що більше не готовий терпіти ситуацію, що склалася. Він сказав своєму партнеру по коаліції, що якщо протягом тижня не буде згоди, його рух просто піде.

"Якщо це розтягнеться, якщо ми не погодимося протягом тижня, я залишаю цей цирк (...) "Ми –родина" просто піде", - сказав він.

Якщо це станеться, заявив Коллар, потрібні будуть дострокові вибори.

Спікер нагадав, що ще минулого тижня парламент мав проблему кворуму під час кількох голосувань.

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

Прем’єр Ігор Матович раніше заявив, що згоден піти у відставку для виходу з політичної кризи, але має зустрічні умови до коаліційних партнерів. Серед них - відставка міністра економіки Ріхарда Суліка та міністерки юстиції Марії Колікової.

Напередодні Сулік оголосив про те, що залишає посаду.

Читайте також: За крок до реваншу: якою може стати ціна політичної кризи у Словаччині

"Українська правда" у Threads

Теми: СловаччинаЄвропа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Словаччина
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Словаччина надасть Україні 16 САУ "Зузана" і почне спільне виробництво боєприпасів
Зеленський почав візит до Братислави
Останні новини
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
Усі новини...
Реклама: