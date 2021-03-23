Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кризис в Словакии: спикер парламента пригрозил выходом из коалиции и новыми выборами

Вторник, 23 марта 2021, 13:12

Спикер парламента Словакии, председатель движения "Мы - семья" Борис Коллар пригрозил выйти из коалиции, если партнеры между собой не договорятся.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Ситуацию в коалиции Коллар назвал хаосом и цирком.

Лидер движения "Мы - семья" добавил, что больше не готов терпеть сложившуюся ситуацию. Он сказал своему партнеру по коалиции, что если в течение недели не будет согласия, его движение просто уйдет.

"Если это растянется, если мы не согласимся в течение недели, я покидаю этот цирк (...) "Мы - семья" просто уйдет", - сказал он.

Если это произойдет, заявил Коллар, нужны будут досрочные выборы.

Спикер напомнил, что еще на прошлой неделе парламент имел проблему кворума во время нескольких голосований.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Премьер Игорь Матович ранее заявил, что согласен уйти в отставку для выхода из политического кризиса, но имеет встречные условия для коалиционных партнеров. Среди них - отставка министра экономики Рихарда Сулика и министра юстиции Марии Коликовой.

Накануне Сулик объявил о том, что покидает пост.

Читайте также: В шаге от реванша: какой может стать цена политического кризиса в Словакии

"Украинская правда" в Threads

Темы: СловакияЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Словакия
Зеленский о пророссийских настроениях в Словакии: Это протерористическая позиция
Словакия поставит Украине 16 САУ "Зузана" и начнет совместное производство боеприпасов
Зеленский начал визит в Братиславу
Последние новости
15:11
Как хорошо вы знаете древние украинские колядки?
15:10
Россияне собираются в Африку: вербовать людей на войну с Украиной
14:52
Четыре крупных автопроизводителя объединились в новый альянс
14:42
В НБУ видят условия для дополнительного снижения учетной ставки в 2024 году
14:39
В ОП говорят, что в "гарантиях безопасности" Украины не будет слова "заверения"
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
Все новости...
Реклама: