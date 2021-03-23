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Кризис в Словакии: спикер парламента пригрозил выходом из коалиции и новыми выборами

Вторник, 23 марта 2021, 14:12

Спикер парламента Словакии, председатель движения "Мы - семья" Борис Коллар пригрозил выйти из коалиции, если партнеры между собой не договорятся.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Ситуацию в коалиции Коллар назвал хаосом и цирком.

Лидер движения "Мы - семья" добавил, что больше не готов терпеть сложившуюся ситуацию. Он сказал своему партнеру по коалиции, что если в течение недели не будет согласия, его движение просто уйдет.

"Если это растянется, если мы не согласимся в течение недели, я покидаю этот цирк (...) "Мы - семья" просто уйдет", - сказал он.

Если это произойдет, заявил Коллар, нужны будут досрочные выборы.

Спикер напомнил, что еще на прошлой неделе парламент имел проблему кворума во время нескольких голосований.

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Премьер Игорь Матович ранее заявил, что согласен уйти в отставку для выхода из политического кризиса, но имеет встречные условия для коалиционных партнеров. Среди них - отставка министра экономики Рихарда Сулика и министра юстиции Марии Коликовой.

Накануне Сулик объявил о том, что покидает пост.

Читайте также: В шаге от реванша: какой может стать цена политического кризиса в Словакии

Темы: СловакияЕвропа


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