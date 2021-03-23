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В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії

Вівторок, 23 березня 2021, 13:45
В МЗС РФ обурилися антиросійській шпигуноманії в Болгарії
Фото mk.ru

МЗС РФ обіцяє дзеркальну відповідь на висилку Болгарією співробітників російського посольства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової.

"Доводиться констатувати чергове загострення в Болгарії антиросійської "шпигуноманії", яка з якихось причин дала рецидив напередодні запланованих на 4 квітня парламентських виборів в країні і на тлі сплеску русофобії на Заході, перш за все в США" - заявила Захарова.

Вона закликала Софію припинити участь в "полюванні на відьом", що, за її словами, завдає шкоди національним інтересам самої Болгарії.

"Згідно з дипломатичною практикою Російська Федерація залишає за собою право на "дзеркальні" заходи у відповідь" - додала Захарова.

Нагадаємо, 22 березня МЗС Болгарії оголосило персонами нон грата двох російських дипломатів.

18 березня у столиці Болгарії Софії в ході секретної операції затримали кілька людей, підозрюваних у шпигунстві на Росію. Джерела у правоохоронних органах стверджували, що затримані шпигуни не є росіянами.

Двоє затриманих виявились болгарськими військовослужбовцями.

За півтора року шість російських шпигунів були видворені з Болгарії. Вони використовували дипломатичну службу в якості прикриття для своєї діяльності.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяБолгаріяшпигунство
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