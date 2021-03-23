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В МИД РФ возмутились "антироссийской шпиономании" в Болгарии

Вторник, 23 марта 2021, 14:45
Фото mk.ru

МИД РФ обещает зеркальный ответ на высылку Болгарией сотрудников российского посольства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Приходится констатировать очередное обострение в Болгарии антироссийской "шпиономании", которая по каким-то причинам дала рецидив в канун запланированных на 4 апреля парламентских выборов в стране и на фоне всплеска русофобии на Западе, прежде всего в США.", - заявила Захарова.

Она призвала Софию прекратить участие в "охоте на ведьм", что, по ее словам, наносит ущерб национальным интересам самой Болгарии.

"Согласно дипломатической практике Российская Федерация оставляет за собой право на" зеркальные "меры", - добавила Захарова.

Напомним, 22 марта МИД Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов.

18 марта, в столице Болгарии Софии в ходе секретной операции задержали несколько человек, подозреваемых в шпионаже на Россию. Источники в правоохранительных органах утверждали, что задержанные шпионы не является русскими.

Двое задержанных оказались болгарскими военнослужащими.

За полтора года шесть российских шпионов были выдворены из Болгарии. Они использовали дипломатическую службу в качестве прикрытия для своей деятельности.

Темы: РосcияБолгарияшпионаж


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