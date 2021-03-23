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У Конго арештували почесного консула Білорусі, якого ЗМІ називають тіньовим партнером Лукашенка

Вівторок, 23 березня 2021, 18:42
У Конго арештували почесного консула Білорусі, якого ЗМІ називають тіньовим партнером Лукашенка

У Демократичній Республіці Конго заарештували почесного консула Білорусі в Зімбабве і бізнесмена Александра Зінгмана, якого білоруські ЗМІ називають тіньовим партнером Александра Лукашенка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Daily Maverick, що висвітлює події в Африці.

Зінгман був заарештований конголезькою поліцією в Лубумбаши в середу після зустрічі з колишнім президентом Жозефом Кабілою. Зінгман раніше згадувався у повідомленнях африканських ЗМІ у зв'язку з угодами зі зброєю в Замбії і Зімбабве, що він заперечував.

Джерело, близьке до адміністрації президента ДР Конго Фелікса Чісекеді, підтвердило факт арешту Зінгмана. Він сказав, що після зустрічі з Кабілою Зінгман вилетів з Кіншаси в Лубумбаши, де був допитаний поліцією про його бізнес у Конго.

Зінгман має подвійне громадянство США та Білорусі, і його арешт призвів до активної дипломатичної діяльності. За словами конголезького джерела, уряди Об'єднаних Арабських Еміратів і Зімбабве тиснули з метою його звільнення. Однак конголезький чиновник сказав, що вони "поки тримаються за нього".

Інше джерело в ДРК стверджувало, що Зінгман пропонував продати зброю колишньому президенту, відносини якого з наступником вважаються напруженими. Джерело сказало, що немає ніяких доказів того, що Кабіла запрошував на зустріч або погоджувався на будь-які угоди по зброї.

Рік тому польська білоруськомовний канал Белсат опублікував розслідування про Зінгмана. Журналісти дізналися, що він неодноразово відвідував африканські країни, зокрема, Зімбабве, з керівником Управління справами президента Віктором Шейманом за дорученням Лукашенко.

Журналісти відстежили зв'язки Зінгмана з компаніями, які займаються поставками білоруської техніки в Африку. Деякі з них зареєстровані в ОАЕ, тобто є посередниками.

Лукашенко регулярно відвідує Абу-Дабі разом з синами Віктором і Миколою, в тому числі і для відпочинку. Віктор Лукашенко приїжджає в ОАЕ і окремо - наприклад, він неодноразово відвідував гран-прі з автоперегонів "Формула-1" в Абу-Дабі.

"Українська правда" у Threads

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