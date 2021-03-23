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В Конго арестован почетный консул Беларуси, СМИ называют его теневым партнером Лукашенко

Вторник, 23 марта 2021, 18:42
В Конго арестован почетный консул Беларуси, СМИ называют его теневым партнером Лукашенко

В Демократической Республике Конго арестовали почетного консула Беларуси в Зимбабве и бизнесмена Александра Зингмана, которого белорусские СМИ называют теневым партнером Александра Лукашенко.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Daily Maverick, освещающее события в Африке.

Зингман был арестован конголезской полицией в Лубумбаши в среду после встречи с бывшим президентом Жозефом Кабилой. Зингман ранее упоминался в сообщениях африканских СМИ в связи со сделками с оружием в Замбии и Зимбабве, что он отрицал.

Источник, близкий к администрации президента ДР Конго Феликса Чисекеди, подтвердил факт ареста Зингмана. Он сказал, что после встречи с Кабилой Зингман вылетел из Киншасы в Лубумбаши, где был допрошен полицией о его бизнесе в Конго.

Зингман имеет двойное гражданство США и Беларуси, и его арест привел к активной дипломатической деятельности. По словам конголезского источника, правительства Объединенных Арабских Эмиратов и Зимбабве оказывали давление с целью его освобождения. Однако конголезский чиновник сказал, что они "пока держатся за него".

Другой источник в ДРК утверждал, что Зингман предлагал продать оружие бывшему президенту, отношения которого с преемником считаются напряженными. Источник сказал, что нет никаких доказательств того, что Кабила приглашал на встречу или соглашался на какие-либо сделки по оружию.

Год назад польский белорусскоязычный канал Белсат опубликовал расследование о Зингмане. Журналисты узнали, что он неоднократно посещал африканские страны, в частности, Зимбабве, с руководителем Управления делами президента Виктором Шейманом по поручению Лукашенко.

Журналисты отследили связи Зингмана с компаниями, которые занимаются поставками белоруской техники в Африку. Некоторые из них зарегистрированы в ОАЭ, то есть являются посредниками.

Лукашенко регулярно посещает Абу-Даби вместе с сыновьями Виктором и Николаем, в том числе и для отдыха. Виктор Лукашенко приезжает в ОАЭ и отдельно – например, он неоднократно посещал гран-при по автогонкам "Формула-1" в Абу-Даби.

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